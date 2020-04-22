На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса. Укринформ

Кабинет министров одобрил проект постановления о продлении действия карантина по 11 мая 2020 года (включительно), но с определенными послаблениями.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.