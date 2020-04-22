Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса. Укринформ

На Украине продлили карантин, введенный из-за коронавируса. Укринформ

Кабинет министров одобрил проект постановления о продлении действия карантина по 11 мая 2020 года (включительно), но с определенными послаблениями.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

В Украине на карантин закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации