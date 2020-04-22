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В сельских районах Грузии частично сняли ограничения на транспорт. REGNUM

В сельских районах Грузии частично сняли ограничения на транспорт. REGNUM

В сельских районах Грузии частично смягчены ограничения, введенные на передвижение автомобильного транспорта. В частности, по информации районных администраций, гражданам разрешено перемещение на автомобилях с 06:00 до 08:00 часов утра и с 18:00 до 19:00 часов вечера.

Такое решение представители местных властей объясняют необходимостью проведения сельскохозяйственных работ и обеспечением проезда граждан до своих сельскохозяйственных угодий.

В городах продолжает действовать запрет на движение всех видов транспорта, в том числе легковых автомобилей, который будет снят только с 27 апреля.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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