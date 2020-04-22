Минюст Армении представил разъяснения по поводу срока полномочий управляющих делами о банкротстве

Министерство юстиции сообщает, что для случаев истечения срока пребывания в должности управляющего делом о банкротстве установлен ряд особенностей. Как передает «Арменпресс», управление информации и по связям с общественностью Министерства юстиции Армении представило сообщение об этих особенностях, которое представляем ниже․

“Если срок полномочий управляющего по делу о банкротстве еще не истек, однако он истекает после 15 апреля 2020 года, то управляющий, как минимум за месяц до истечения времени пребывания в должности, может обратиться к министру юстиции для получения разрешения на продление деятельности управляющего до пяти лет, если он участвует в еще не завершенном производстве по банкротству. В противном случае квалификация управляющего по делу о банкротстве прекращается в силу пункта 2 части 1 статьи 29.2 Закона “О банкротстве”.

В случае, если срок полномочий управляющего по делу о банкротстве истек после внесения 17 июня 2016 года изменений в Закон “О банкротстве” и до 15 апреля 2020 года, то в силу части 5 статьи 29 Закона “О банкротстве”, действующего в бывшей редакции, разрешение на продолжение деятельности будут иметь управляющие, деятельность которых продлена наблюдательным советом саморегулируемой организации управляющих на срок, установленный последним.

В том случае, когда срок полномочий управляющего истек до вступления в силу изменений, внесенных в Закон “О банкротстве” 17 июня 2016 года, то, учитывая, что ограничения по сроку пребывания в должности не имели обратной силы и не распространялись на ранее возникшие отношения, пребывание этих управляющих считается продленным до окончания текущих дел, находящихся в их производстве.

В силу части 3 статьи 29.2 Закона “О банкротстве” и подпункта 2 пункта 6 приложения, утвержденного приказом министра юстиции от 13 марта 2020 года N 111-н, во всех вышеуказанных случаях управляющие, у которых истек срок пребывания в должности, не могут участвовать в жеребьевке выборов управляющего и (или) назначаться управляющими”.