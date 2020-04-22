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НС Армении приняло в первом чтении законопроект о снижении размера взыскания за неуплаченные налоги

НС Армении приняло в первом чтении законопроект о снижении размера взыскания за неуплаченные налоги

Парламент в первом чтении принял представленный депутатом фракции “Процветающая Армения” Микаелом Мелкумяном проект закона, касающийся невыполненных хозяйствующими субъектами налоговых обязательств. Как передает «Арменпресс», на заседании Национального собрания 22 апреля законопроект О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Армении был принят 109 голосов “за”.

В случае задержки уплаты налога в установленные сроки за каждый просроченный день налогоплательщик или налоговый агент уплачивает пени в размере 0.075 %. Законопроектом предлагается почти двойное понижение – до 0.04.

По действующему регулированию, если хозяйствующий субъект накапливает налоговые обязательства более 500 тысяч драмов, то руководитель налогового органа может принять решение о наложении ареста на имущество налогоплательщика. Законопроектом предлагается повысить порог в 500 тысяч драмов до 1 млн 500 тысяч драмов.

Анна Григорян


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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