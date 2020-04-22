Начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения посетил воинские части

Начальник Генштаба Вооруженных сил Республики Армения, генерал-лейтенант Артак Давтян 21 апреля посетил воинские части, расположенные в северо-восточном направлении, ознакомился с организацией повседневной службы и проводимыми ремонтными работами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Монистерства обороны Армении.

Генерал-лейтенант Артак Давтян побывал также и на боевых позициях, на месте ознакомился с оперативной ситуацией на данном участке границы, уровнем физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и укрепительными работами на передовой.

Начальник Генштаба Вооруженных сил командирам подразделений дал указания относительно повышения эффективности боевого дежурства и поощрил наиболее отличившихся в ходе службы военнослужащих.