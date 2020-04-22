Для строительства “умных” ферм подано 247 заявок

В рамках осуществляемой государством программы строительства, реконструкции и государственного содействия технологическому обеспечению малых и средних “умных” ферм поступило 247 заявок. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 22 апреля сказал заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян.

“За период с 1 января по 10 апреля 2020 г. мы получили около 53 заявок. В общей сложности у нас есть 247 заявок, 7 из которых удовлетворены в первом туре. У нас есть 24 заявителя, получивших сертификаты, которые уже заключили договоры и реконструируют свои фермы”.

Предусмотрены три модели содействия государства в зависимости от площади фермы и поголовья. Первая модель для ферм с производственной площадью 130 - 280 квадратных метров и поголовьем не менее 10 – 15 животных. В этом случае расходы на строительство и технологическое обеспечение оцениваются в 11 млн драмов, из которых 5.5 млн драмов компенсирует государство. Вторая модель для ферм с производственной площадью 281 - 450 квадратных метров, поголовьем не менее 20 - 25 животных. Расходы оцениваются в 23 млн драмов, компенсация государства - 11,5 млн драмов. Третья модель для ферм с производственной площадью - 451 и более квадратных метров, поголовьем не менее 40 - 45 животных. Расходы оцениваются в 35 млн драмов, компенсация - 17,5 млн драмов.

Норайр Шогикян