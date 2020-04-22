Первые клинические испытания вакцины стартуют в Британии. Euronews

В этот четверг в Соединенном Королевстве начинаются клинические испытания вакцины, которая, как предполагается, может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил глава минздрава страны.

" Группе ученых из Оксфорда я сегодня же переведу 20 миллионов фунтов стерлингов, добровольцам, участвующим в испытаниях, будет сделана прививка препаратом, который в этом университете разработан, серия тестов начнется в четверг. министр здравоохранения ", - заявил Мэтт Хэнкок.

Правительство намерено выделить этим специалистам в общей сложности почти 43 миллиона фунтов стерлингов.

"Это пока не надежда на избавление. Мы еще не знаем, будет ли вакцина эффективна в борьбе с этой инфекцией. Мы должны получить ответ на 2 главных вопроса: насколько средство безопасно, чтобы им прививать, и, во-вторых, какими побочными эффектами может или будет сопровождаться введение препарата", - сказал профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

Еще один метод борьбы с распространением эпидемии - максимально широкое использование тестов на вирусоносительство.

Третий способ защититься от заражения - ношение маски на улицах, в государственных учреждениях, офисе.