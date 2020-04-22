Рубен Шугарян воплощал в себе лучшие черты интеллигента: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла Рубена Шугаряна выразил соболезнования членам его семьи и друзьям. Как передает «Арменпресс», Пашинян написал соболезнования в своем микроблоге в Twitter.

“С большой болью и глубоким сожалением узнал о безвременной кончине Рубена Шугаряна. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и друзьям. Рубен Шугарян воплощал в себе лучшие черты интеллигента с широким мировоззрением, активной гражданской позицией и патриотизмом”, - написал Пашинян.

В США в возрасте 58 лет 21 апреля ушел из жизни чрезвычайный и полномочный посол Рубен Шугарян.

Рубен Шугарян родился 19 октября 1962 года в городе Москве. В 1980 – 1985 гг. он учился в Ереванском государственном институте иностранных языков им. Валерия Брюсова, на отделении русского и английского языка, английской, русской и американской литературы. В 1985 - 1989 гг. он учился на философском факультете Ереванского государственного университета. В Институте востоковедения Академии наук Армении получил степень кандидата наук (всемирная история и международные отношения).

В 1993 - 1999 гг. Рубен Шугарян был чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в США, затем, в 1999 - 2005 гг. заместителем министра иностранных дел Республики Армения. В 2005 - 2008 гг. он был чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Италии, по совместительству в Испании и в Португалии (резиденция в Риме). В США он переехал в 2008 году, после ухода с дипломатической службы.

Норайр Шогикян