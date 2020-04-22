Форс-мажор, препятствующий осуществлению коммунальных платежей, считается устраненным: КРОУ

Комиссия по регулированию общественных услуг Республики Армения распространила заявление, в котором сообщает, что форс-мажор, препятствующий выполнению обязательств по оплате коммунальных услуг, считается устраненным. «Арменпресс» представляет заявление Комиссии по регулированию общественных услуг․

“Учитывая,

что ограничения, объявленные комендантом для ряда видов деятельности, уже устранены, в настоящее время в республике, даже в условиях ограничений передвижения населения, лицам в основном обеспечена возможность осуществления соответствующих платежей, в частности, существует ряд систем онлайн-платежей, почти на каждом действующем торговом объекте есть платежно-расчетные терминалы, многие филиалы банков действуют в нормальном режиме, в каждом населенном пункте действует хотя бы одно почтовое отделение,

что соответствующие мероприятия, утвержденные правительством, существенно ослабили проблему оплаты коммунальных услуг социально необеспеченных и уязвимых жителей,

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении считает форс-мажор, препятствующий выполнению ими обязательств по оплате за электроэнергию, природный газ и питьевую воду, с 22 апреля этого года устраненным.

Однако это не ограничивает право потребителя в каждом конкретном случае в случае соответствующих обоснований неуплаты коммунальных услуг в соответствии с договором, обращаться к поставщику, чтобы неуплату посчитать результатом форс-мажора и не прекращать предоставляемую услугу. Указанный процесс будет под контролем комиссии.

Учитывая вышесказанное, комиссия с целью бесперебойного и надежного снабжения коммунальных услуг призывает всех абонентов произвести платежи”.