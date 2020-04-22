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Армен Саркисян провел телефонный разговор с супругой посла Рубена Шугаряна

Армен Саркисян провел телефонный разговор с супругой посла Рубена Шугаряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с супругой скончавшегося накануне посла Рубена Шугаряна Лилит Карапетян-Шугарян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент выразил соболезнование и слова утешения семье и близким Рубена Шугаряна, отметив, что он глубоко скорбит и испытывает большую боль за безвременную утрату его давнего  и лучшего друга.

Президент Саркисян пожелал семье Шугарянов крепости духа и стойкости.


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БелТА


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