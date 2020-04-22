Армен Саркисян провел телефонный разговор с супругой посла Рубена Шугаряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с супругой скончавшегося накануне посла Рубена Шугаряна Лилит Карапетян-Шугарян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент выразил соболезнование и слова утешения семье и близким Рубена Шугаряна, отметив, что он глубоко скорбит и испытывает большую боль за безвременную утрату его давнего и лучшего друга.

Президент Саркисян пожелал семье Шугарянов крепости духа и стойкости.