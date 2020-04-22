Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 5 236

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 236 и сейчас составляет 57 999 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 4 420 человек, 513 человек умерли, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 547 человек, за весь период - 4 420. За сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 513 человек", - говорится в сообщении штаба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что среди новых инфицированных у 2 275 (43,3%) человек нет клинических проявлений заражения.