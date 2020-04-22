Пианист Айк Меликян выступит с онлайн благотворительным концертом

25 апреля в 23:00 по ереванскому времени в прямом эфире состоится благотворительный концерт заслуженного артиста Республики Армения, пианиста Айка Меликяна. Как передает «Арменпресс», он посвящен 105-й годовщине Геноцида армян, и вся выручка от билетов будет направлена в Союз помощи армянским детям-сиротам (www.SOAR-us.org).

В ходе онлайн-концерта будут исполнены произведения Баха, Моцарта, Шопена, Комитаса, Хачатряна, Бабаджаняна, Деллаляна и Гурджиева.

“Сегодня мы живем в трудные времена, но независимо от наших проблем, мы никогда не должны забывать, о нуждающихся в нас детях, поскольку я уверен, что в их числе потенциальные Хачатряны, Комитасы, Моцарты и Ньютоны. Формат без зрителей для меня, конечно, чужд. Я очень соскучился по ереванскому слушателю, однако осознаю, что пребывание в доме сегодня имеет жизненно важное значение для каждого, и надеюсь, что моим исполнением я доставлю немного тепла в квартиры людей, и мы вместе сделаем доброе дело”, - отметил пианист.

В этом году правительство Армении в Цицернакаберде воздаст дань уважения памяти невинных жертв Геноцида армян под звуки исполнения Айка Меликяна.