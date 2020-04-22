Замминистра экономики опровергает слухи о дефиците удобрений на рынке

Заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян опровергает сведения о том, что на рынке есть дефицит удобрений.

Как передает «Арменпресс», об этом Ходжоян сказал на пресс-конференции 22 апреля.

“Существует мнение, что на рынке наблюдается дефицит удобрений. На рынке нет дефицита удобрений. Сегодня я получил информацию о том, что в Армении уже есть и грузинские удобрения”, - сказал Ходжоян

Замминистра отметил, что оптовые цены на удобрения колеблются в пределах 7 - 8 тысяч драмов.

Норайр Шогикян