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В Белоруссии временно запрещён экспорт аппаратов ИВЛ. REGNUM

В Белоруссии временно запрещён экспорт аппаратов ИВЛ. REGNUM

Правительство Белоруссии временно запретило вывозить из страны аппаратуру для искусственного дыхания. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано 22 апреля на национальном правовом интернет-портале.

В марте в Белоруссии запретили экспорт ряда медицинских изделий, теперь запрет расширили на аппаратуру для кислородной терапии и искусственного дыхания, а также другую терапевтическую дыхательную аппаратуру. Ограничение распространяется на оборудование вне зависимости от страны происхождения.

Запрет начал действовать 22 апреля, он распространяется на отношения, возникшие с 20 апреля. Ранее власти Белоруссии установили запрет до 1 июня на экспорт защитной одежды, респираторов и масок, очков, халатов, бинтов, ваты, марли.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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