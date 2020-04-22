В рамках программ правительства предоставлен сельскохозяйственный кредит в размере 4,7 млрд драмов

В рамках первой и второй программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса, утвержденных правительством, в течение 20 дней в сельскохозяйственной сфере были предоставлены кредиты в размере 4,7 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 22 апреля сказал замминистра экономики Армении Арман Ходжоян.

“Согласно оперативным данным Центрального банка, у нас уже более 13 000 заявок, общий объем которых составляет около 27,6 млрд драмов. На сегодняшний день уже утверждены 2 943 заявки на общую сумму 4,34 млрд драмов. В рамках первой программы, которой могут воспользоваться организации, действующие в сфере сельского хозяйства, уже удовлетворено 10 заявок на общую сумму 694 млн драмов. За 20 дней уже выданы кредиты в размере 4,7 млрд драмов”, - представил замминистра.

Арман Ходжоян отметил, что с января 2020 г. по 31 марта в сельскохозяйственной сфере было предоставлено 1 638 кредитов на общую сумму 6,8 млрд драмов.

Норайр Шогикян