Двухнедельные онлайн-курсы для тех, кто ищет работу
Государственное агентство занятости Министерства труда и социальных вопросов Армении проводит двухнедельные онлайн-курс для тех, кто ищет работу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов Армении․
“Курсы состоят из 5 модулей: самопознание, поиск работы, как обратиться к работодателю, интервью, предложение о работе и резюме.
Цель курсов - помочь людям приобрести навыки поиска работы, которые помогут найти работу в соответствии с собственными предпочтениями и навыками.
Заявку на участие в курсах необходимо заполнить до 23 апреля сего года.
Занятия пройдут с 27 апреля по 11 мая.
Участие в курсах бесплатное
Для участия в курсах можете заполнить заявку по этой ссылке”, - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен