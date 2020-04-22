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Двухнедельные онлайн-курсы для тех, кто ищет работу

Двухнедельные онлайн-курсы для тех, кто ищет работу

Государственное агентство занятости Министерства труда и социальных вопросов Армении проводит двухнедельные онлайн-курс для тех, кто ищет работу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство труда и социальных вопросов Армении․

“Курсы состоят из 5 модулей: самопознание, поиск работы, как обратиться к работодателю, интервью, предложение о работе и резюме.

Цель курсов - помочь людям приобрести навыки поиска работы, которые помогут найти работу в соответствии с собственными предпочтениями и навыками.

Заявку на участие в курсах необходимо заполнить до 23 апреля сего года.

Занятия пройдут с 27 апреля по 11 мая.

Участие в курсах бесплатное

Для участия в курсах можете заполнить заявку по этой ссылке”, - говорится в сообщении.


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