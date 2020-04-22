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Все дороги, ведущие к Цицернакаберду, будут перекрыты: заявление полиции

Все дороги, ведущие к Цицернакаберду, будут перекрыты: заявление полиции

С целью предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса с 21 апреля до 22:00  25 апреля будут закрыты все дороги, ведущие к Мемориальному комплексу “Цицернакаберд”, и для пешеходов и для транспортных средств. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Полиции Армении.

“Нарушение данного регулирования повлечет правовые последствия.

Уважаемые граждане, во избежание необратимых последствий в этих условиях распространения вируса, мы призываем всех с пониманием отнестись к этому решению”, - говорится в заявлении полиции.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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