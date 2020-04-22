Все дороги, ведущие к Цицернакаберду, будут перекрыты: заявление полиции

С целью предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса с 21 апреля до 22:00 25 апреля будут закрыты все дороги, ведущие к Мемориальному комплексу “Цицернакаберд”, и для пешеходов и для транспортных средств. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Полиции Армении.

“Нарушение данного регулирования повлечет правовые последствия.

Уважаемые граждане, во избежание необратимых последствий в этих условиях распространения вируса, мы призываем всех с пониманием отнестись к этому решению”, - говорится в заявлении полиции.