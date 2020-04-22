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В лагере беженцев в Ливане подтвердили первый случай COVID-19. РИА Новости

В лагере беженцев в Ливане подтвердили первый случай COVID-19. РИА Новости

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у жителя лагеря для палестинских беженцев Джалиль в Баальбеке на востоке Ливана, это стало первым официально подтвержденным случаем заражения среди беженцев в стране, сообщает ливанский телеканал LBC.

По данным телеканала, пациент с симптомами коронавируса был доставлен в больницу имени Рафика Харири в Бейруте, где были сделаны необходимые анализы, давшие положительные результаты.

"После подтверждения случая заражения в лагере Джалиль для палестинских беженцев в Баальбеке, мы начали рассмотрение всех мер для сохранения здоровья и с целью не допустить распространение вируса. О действиях будет объявлено завтра", - написал на своей странице в Twitter губернатор Баальбека и Хермеля Башир Хадер.

Глава муниципалитета Баальбека Фуад Баллюк 10 марта сообщал РИА Новости, что в районе Баальбек на территории лагерей проживает помимо палестинцев 55-60 тысяч беженцев из Сирии. Районные власти предприняли все необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса. Глава муниципалитета тогда отметил, что не удовлетворен действиями международных организаций, в чьи обязанности входит обеспечение и помощь беженцам. На тот момент случаев заражения не было выявлено ни среди беженцев, ни среди ливанских граждан.


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