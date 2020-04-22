Футболисты “Лори” сдали тест на коронавирус

Футболисты ванадзорского клуба “Лори” Высшей лиги чемпионата Армении перед возобновлением тренировок сдали тесты на коронавирус.

Как передает «Арменпресс», все тесты футболистов, тренеров и персонала футбольного клуба “Лори” были отрицательными.

Накануне футболисты и сотрудники клуба “Арарат” также сдали тесты на коронавирус, предоставленные ФФА, все результаты были отрицательными.

Ранее ФФА распространила заявление о том, что между Федерацией футбола Армении и комендатом была достигнута договоренность о том, что клубы высшей и первой групп могут возобновить тренировки с 23 апреля. ФФА предоставила диагностические тесты на коронавирус, которые в течение ближайших 3 дней будут розданы всем клубам-участникам чемпионата Высшей и Первой лиги. До начала тренировок все клубы обязаны протестировать своих футболистов, а также представителей тренерского, обслуживающего и медицинского персонала. В тренировках из составов каждого клуба могут участвовать не более 20 человек, включая футболистов, тренеров, обслуживающего и медицинского персонала.

Подготовила Варвара Айрапетян