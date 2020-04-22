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Футболисты “Лори” сдали тест на коронавирус

Футболисты “Лори” сдали тест на коронавирус

Футболисты ванадзорского клуба “Лори” Высшей лиги чемпионата Армении перед возобновлением тренировок сдали тесты на коронавирус.

Как передает «Арменпресс», все тесты футболистов, тренеров и персонала футбольного клуба “Лори” были отрицательными.

Накануне футболисты и сотрудники клуба “Арарат” также сдали тесты на коронавирус, предоставленные ФФА, все результаты были отрицательными.

Ранее ФФА распространила заявление о том, что между Федерацией футбола Армении и комендатом была достигнута договоренность о том, что клубы высшей и первой групп могут возобновить тренировки с 23 апреля. ФФА предоставила диагностические тесты на коронавирус, которые в течение ближайших 3 дней будут розданы всем клубам-участникам чемпионата Высшей и Первой лиги. До начала тренировок все клубы обязаны протестировать своих футболистов, а также представителей тренерского, обслуживающего и медицинского персонала. В тренировках из составов каждого клуба могут участвовать не более 20 человек, включая футболистов, тренеров, обслуживающего и медицинского персонала.

Подготовила Варвара Айрапетян


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