Республиканский конкурс юных композиторов состоится на онлайн-площадке

По инициативе Союза композиторов Армении уже в течение 6 лет, ежегодно с 10 по 12 мая проводится республиканский конкурс юных композиторов, который носит имя великого композитора Эдварда Мирзояна.

В рамках этой инициативы, считающейся единственной в своем формате, юные творцы до 18 лет, разделившись на две возрастные группы, представят свои произведения.

Как передает «Арменпресс», вследствие пандемии коронавируса нового вида и ограничений на свободное передвижение во всем мире, в этом году формат конкурса изменился и стал онлайн-фестивалем - мирзояновским праздником, исключив появление дополнительной депрессии у детей.

Эта инициатива, осуществляемая при сотрудничестве Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Ереванской государственной консерватории, направлена на поощрение юных композиторов даже в эти дни, давая им возможность представить их произведения с онлайн-культурных площадок.

Исходя из ограничений свободного передвижения, дети могут представить свои произведения в онлайн-версии, записав и отправив готовое видео на официальную страницу конкурса (желательно высокого качества, окончательная картина - горизонтальная). Можно представить любое произведение (одно) продолжительностью до 5 минут, исполненное на, максимум, 3 инструментах (инструменты ансамбля можно записывать и по отдельности, соединяя их с помощью видеомонтажа). Оргкомитет проекта выберет лучшие произведения и подготовит единый видеоматериал, который в день рождения Эдварда Мирзояна, 12 мая, будет размещен на трех онлайн площадках - трех сайтах Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения, Ереванской государственной консерватории и Союза композиторов Армении (включая сайт конкурса). Все участники, чьи работы будут включены в опубликованный видеоматериал, будут награждены грамотами, а их произведения будут записаны в акустической лаборатории Ереванской государственной консерватории после снятия чрезвычайного положения.

Анжела Амбарцумян