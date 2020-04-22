Известны дни проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Уже уточнены сроки проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Как передает «Арменпресс», перенесенный на несколько месяцев чемпионат пройдет в Москве с 31 октября по 8 ноября.

Чемпионат должен был состояться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, он мог бы состояться и летом, однако чемпионат окончательно перенесен на конец года.

Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике считается рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.

Подготовила Варвара Айрапетян