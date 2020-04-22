Известны дни проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике
11:29, 22 Апрель, 2020
Уже уточнены сроки проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
Как передает «Арменпресс», перенесенный на несколько месяцев чемпионат пройдет в Москве с 31 октября по 8 ноября.
Чемпионат должен был состояться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, он мог бы состояться и летом, однако чемпионат окончательно перенесен на конец года.
Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике считается рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.
Подготовила Варвара Айрапетян
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