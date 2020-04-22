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Известны дни проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Известны дни проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Уже уточнены сроки проведения чемпионата Европы по тяжелой атлетике.

Как передает «Арменпресс», перенесенный на несколько месяцев чемпионат пройдет в Москве с 31 октября по 8 ноября.

Чемпионат должен был состояться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, он мог бы состояться и летом, однако чемпионат окончательно перенесен на конец года.

Этот чемпионат Европы по тяжелой атлетике считается рейтинговым для Олимпийских игр в Токио.

Подготовила Варвара Айрапетян


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