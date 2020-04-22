Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

ВОЗ призвала УЕФА не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года

ВОЗ призвала УЕФА не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года

Всемирная организация здравоохранения призвала УЕФА не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Daily Mail”. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает довести до конца только внутренние чемпионаты, а розыгрыши Лиги Европы и чемпионатов начать только с 2021 года.

Вследствие пандемии коронавируса с марта приостановлены все основные европейские чемпионаты. По всей видимости, команды начнут тренировочный этап с мая, а чемпионаты могут возобновиться в конце мая.

Подготовила Варвара Айрапетян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации