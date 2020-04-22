ВОЗ призвала УЕФА не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года

Всемирная организация здравоохранения призвала УЕФА не возобновлять игры Еврокубка до 2021 года

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Daily Mail”. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает довести до конца только внутренние чемпионаты, а розыгрыши Лиги Европы и чемпионатов начать только с 2021 года.

Вследствие пандемии коронавируса с марта приостановлены все основные европейские чемпионаты. По всей видимости, команды начнут тренировочный этап с мая, а чемпионаты могут возобновиться в конце мая.

Подготовила Варвара Айрапетян