Полиция за сутки раскрыла 56 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 21 и 22 апреля сотрудниками различных подразделений полиции раскрыто 56 случаев преступлений, из которых 10 - ранее совершенных.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Раскрыто, в частности, 8 случаев кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, по 6 случаев причинения телесных повреждений и злоупотребления должностными полномочиями, по 3 случая обнаружения наркотиков и семейного насилия, по 2 случая сексуального отношения с лицом, не достигшим 16 лет, по 1 случаю убийства, грабежа, присвоения или растраты, умышленного уничтожения имущества, уклонения от налогов, изъятия оружия и боеприпасов, угрозы убийства, нарушения правил учета наркотических средств, неисполнения судебного акта, незаконного лишения ребенка родителей и подлога документов.

Обнаружено 2 разыскиваемых человека, 1 явился добровольно.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений, квартирной кражи, грабежа и угона автомобиля.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 7 ДТП, вследствие которых 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.

Карен Хачатрян