На забетонированных газонах Еревана высаживаются деревья и кустарники

Усилиями отделения ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды” административного района Давиташен забетонированные газоны приобретают новый вид.

Как передает «Арменпресс», забетонированные когда-то газоны снова засыпаются землей, более того, на них высаживаются новые кустарники.

Как сообщают из ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”, ранее на этих участках стояли киоски.