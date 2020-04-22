На забетонированных газонах Еревана высаживаются деревья и кустарники
11:23, 22 Апрель, 2020
Усилиями отделения ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды” административного района Давиташен забетонированные газоны приобретают новый вид.
Как передает «Арменпресс», забетонированные когда-то газоны снова засыпаются землей, более того, на них высаживаются новые кустарники.
Как сообщают из ГНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”, ранее на этих участках стояли киоски.
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