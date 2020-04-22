Непомнящий и Каруана победили во втором туре турнира, организованного Карлсеном

В онлайн-турнире, организованном чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном, состоялись партии второго игрового дня второго тура.

Как передает «Арменпресс», в этом туре Фабиану Каруана со счетом 3:2 победил Дин Лижена, а Ян Непомнящий одержал победу над Максимом Вашье-Лагравом.

Сейчас лидируют Магнус Карлсен и Фабиану Каруана, набравшие по 5 очков.

Общий призовой фонд турнира по круговой системе составляет 250 000 долларов. Победитель получит 70 000 долларов. В онлайн турнире вместе с Карлсеном участвуют также Алиреза Фируджа, Фабиану Каруана, Дин Лижен, Ян Непмняшчи, Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири, Хикару Накамура.

Подготовила Варвара Айрапетян