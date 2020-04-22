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Число подтвержденных в Армении случаев достигло 1 473, выздоровели еще 24 заболевших

Число подтвержденных в Армении случаев достигло 1 473, выздоровели еще 24 заболевших

В Армении зарегистрировано 72 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 22 апреля составило 1 473,  зарегистрировано 24 летальных исхода. Всего было проведено 14 966 тестов.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 24, и общее число вылечившихся достигло 633. На данный момент фактическое лечение получают 816 пациентов.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян


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