Тесты двух граждан Арцаха, зараженных коронавирусом, дали отрицательные результаты
11:06, 22 Ապրիլ, 2020
Результаты тестов двух из трех инфицированных коронавирусом в Арцахе 21 апреля были отрицательными.
Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.
“Из Министерства здравоохранения Республики Арцах сообщают, что результаты исследования трех тестированных накануне граждан уже известны.
Напомним, что двое заразившихся коронавирусом новым типом в Карвачаре, два раза были протестированы, у одного из них результат теста был отрицательным.
Согласно процедурам Всемирной организации здравоохранения, если результаты исследования данного гражданина через 24 часа будут вновь отрицательными, то он должен считаться выздоровевшим и должен быть выписан из медучреждения.
Результаты тестирования второго гражданина пока положительные, что означает, что он продолжит процесс лечения.
Результат тестирования третьего гражданина отрицательный, то есть у него не был подтвержден коронавирус”, - говорится в сообщении.
По состоянию на 22 апреля в Арцахе зарегистрировано 7 случаев заражения новым коронавирусом, двое из которых уже вылечились.
Карен Хачатрян
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