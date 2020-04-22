Тесты двух граждан Арцаха, зараженных коронавирусом, дали отрицательные результаты

11:06, 22 Ապրիլ, 2020

Результаты тестов двух из трех инфицированных коронавирусом в Арцахе 21 апреля были отрицательными.

Об этом «Арменпресс» сообщили в информационном штабе Арцаха.

“Из Министерства здравоохранения Республики Арцах сообщают, что результаты исследования трех тестированных накануне граждан уже известны.

Напомним, что двое заразившихся коронавирусом новым типом в Карвачаре, два раза были протестированы, у одного из них результат теста был отрицательным.

Согласно процедурам Всемирной организации здравоохранения, если результаты исследования данного гражданина через 24 часа будут вновь отрицательными, то он должен считаться выздоровевшим и должен быть выписан из медучреждения.

Результаты тестирования второго гражданина пока положительные, что означает, что он продолжит процесс лечения.

Результат тестирования третьего гражданина отрицательный, то есть у него не был подтвержден коронавирус”, - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 апреля в Арцахе зарегистрировано 7 случаев заражения новым коронавирусом, двое из которых уже вылечились.

Карен Хачатрян