В Национальном собрании созвано внеочередное заседание

Как передает «Арменпресс», внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов согласно решению Совета НС.

В повестке заседания проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Бабкеном Туняном, и проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный депутатом от фракции “Процветающая Армения” Микаелом Мелкумяном.

Оба проекта имеют целью смягчение экономических последствий эпидемии коронавируса для бизнеса и способствование дальнейшему развитию.

Анна Григорян