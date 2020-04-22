Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

В Национальном собрании созвано внеочередное заседание

В Национальном собрании созвано внеочередное заседание

Как передает «Арменпресс», внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов согласно решению Совета НС.

В повестке заседания проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Бабкеном Туняном, и проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный депутатом от фракции “Процветающая Армения” Микаелом Мелкумяном.

Оба проекта имеют целью смягчение экономических последствий эпидемии коронавируса для бизнеса и способствование дальнейшему развитию.

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации