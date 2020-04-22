В Национальном собрании созвано внеочередное заседание
11:03, 22 Апрель, 2020
Как передает «Арменпресс», внеочередное заседание созвано по инициативе депутатов согласно решению Совета НС.
В повестке заседания проект закона О внесении дополнения в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный депутатом от фракции “Мой шаг” Бабкеном Туняном, и проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, представленный депутатом от фракции “Процветающая Армения” Микаелом Мелкумяном.
Оба проекта имеют целью смягчение экономических последствий эпидемии коронавируса для бизнеса и способствование дальнейшему развитию.
Анна Григорян
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