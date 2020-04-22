Трамп: запрет на иммиграцию в США будет действовать 60 дней

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что запрет на иммиграцию в США, о котором впервые стало известно во вторник утром, будет действовать в течение 60 дней и коснется в первую очередь иностранцев, желающих получить гринкарту – постоянный вид на жительство в США. По словам Трампа, это решение продиктовано стремлением защитить американский рынок труда от наплыва иностранных рабочих. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, привел к обрушению рынка труда. Передает русская служба «Голоса Америки».

Трамп планирует ввести запрет на иммиграцию на основании указа, который, по словам президента, он может подписать в среду. Запрет не будет касаться туристов, студентов и других обладателей неиммиграционных виз, кроме того, он будет пересмотрен по истечении 60-дневного периода. Впрочем, в зависимости от ситуации, запрет может быть продлен еще на 60 дней или на больший период.

«Было бы неправильно и несправедливо, чтобы [рабочие места занимали] новые иммигранты, прибывающие из-за границы, вместо американцев, потерявших работу из-за вспышки вируса. Сначала мы должны позаботиться об американских трудящихся», – сказал Трамп, выступая на ежедневном пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.