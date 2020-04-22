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Четвертый чартерный рейс Москва-Ереван состоится 22 апреля

Четвертый чартерный рейс Москва-Ереван состоится 22 апреля

Для возвращения граждан Армении на родину 22 апреля 2020 года, в 15:00 состоится чартерный рейс Москва-Ереван авиакомпании “S7”.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.

“Чтобы пройти регистрацию граждан, зарегистрированных в посольстве под номерами от 1 до 200, просим прибыть в аэропорт “Домодедово” начиная с 11:00. Для организации рейса и наблюдения за регистрацией граждан в аэропорту будут находиться представитель Полиции Армении Эдгар Аревшатян, представитель МЧС Артак Казарян и руководитель отдела протокола посольства Эдгар Хачатрян”, - говорится в сообщении.

Граждане, возвращающиеся в Армению данным рейсом, будут в 14-дневном обязательном карантине”.

Лилит Демурян


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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