Четвертый чартерный рейс Москва-Ереван состоится 22 апреля

Для возвращения граждан Армении на родину 22 апреля 2020 года, в 15:00 состоится чартерный рейс Москва-Ереван авиакомпании “S7”.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении посольства Армении в РФ.

“Чтобы пройти регистрацию граждан, зарегистрированных в посольстве под номерами от 1 до 200, просим прибыть в аэропорт “Домодедово” начиная с 11:00. Для организации рейса и наблюдения за регистрацией граждан в аэропорту будут находиться представитель Полиции Армении Эдгар Аревшатян, представитель МЧС Артак Казарян и руководитель отдела протокола посольства Эдгар Хачатрян”, - говорится в сообщении.

Граждане, возвращающиеся в Армению данным рейсом, будут в 14-дневном обязательном карантине”.

Лилит Демурян