Управление “Айпост”-ом перешло к Министерству высокотехнологичной промышленности

Управление “Айпост”-ом после 14 лет доверительного управления перешло к Министерству высокотехнологичной промышленности Республики Армения. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Решением наблюдательного совета управления “Айпост”-а Айк Карапетян назначен временно исполняющим обязанности директора. “Айпост” рассматривается министерством как структура стратегического значения, и в ближайшее время мы ждем от нового руководителя стратегии развития “Айпост”-а новых начинаний с гражданской ориентацией. Желаю господину Карапетяну успехов. За работу, к новым достижениям”, - написал Аршакян.

“Айпост” был передан в доверительное управление компании “Конверс Инвест” решением правительства от 23 декабря 2004 года.