COVID-19: число инфицированных в США около 820 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 557 917 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 177 000. Число выздоровевших более 695 325 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 819 175 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 45 343 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 204 178. Число смертности в Испании составляет 21 282 человека.

В Италии число инфицированных - 183 957 человек, число летальных исходов - 24 648. Во Франции - 158 055 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 20 796. В Германии - 148 453 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 5 086. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 129 044 инфицированных, число летальных исходов - 17 337. Число подтвержденных случаев в Турции - 95 591, скончались 2 259 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 84 802 человека. Общее число летальных исходов составляет 5 297 человек. В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 788 инфицированных, 30 новых случаев, скончались 4 632 человека.

После Китая следует Россия. В России - 52 763 инфицированных, число летальных исходов - 456. В Бразилии - 43 368 инфицированных, в Бельгии - 40 956, в Канаде - 38 422, в Нидерландах - 34 134.

В Грузии зарегистрировано 408 случаев заражения коронавирусом, 4 летальных исхода.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 7 755 человек, здесь зарегистрировано 46 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 6 533 человек, смертность - 9 случаев. В Египте - 3 490 случаев, здесь скончались 264 человек. В Кувейте зарегистрировано 11 летальных случая, 2 080 случаев заражения. Число инфицированных в Ираке - 1 602, смертность - 83. Число заразившихся в Сирии достигло 42 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.