Цены на цветные металлы - 21-04-20

ЛОНДОН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1490.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5190.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1671.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 12334.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 15197.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 1951.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.24% и составила 18254.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.