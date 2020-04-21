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Принято совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ

Принято совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ

21 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии Сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Личного представителя действующего Председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, участники обсудили ситуацию в регионе в результате распространения коронавируса нового типа, подчеркнув, что с этим новым вызовом сталкиваются все народы региона, независимо от политических границ. Были затронуты недавние события в регионе.  

В контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса, особое внимание было уделено необходимости принятия шагов с целью безоговорочного соблюдения и укрепления режима прекращения огня.  В этой связи, Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули важность своего заявления и призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня. 

По итогам совещаний, состоявшихся 21 апреля было принято совместное  заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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