Принято совместное заявление глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей МГ ОБСЕ

21 апреля состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии Сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция), Эндрю Шофера (США) и Личного представителя действующего Председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, участники обсудили ситуацию в регионе в результате распространения коронавируса нового типа, подчеркнув, что с этим новым вызовом сталкиваются все народы региона, независимо от политических границ. Были затронуты недавние события в регионе.

В контексте глобальной борьбы с новым типом коронавируса, особое внимание было уделено необходимости принятия шагов с целью безоговорочного соблюдения и укрепления режима прекращения огня. В этой связи, Сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркнули важность своего заявления и призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня.

По итогам совещаний, состоявшихся 21 апреля было принято совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.