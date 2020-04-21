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Ален Симонян коснулся заявления Пашиняна об очистке госаппарата от “прежних”

Ален Симонян коснулся заявления Пашиняна об очистке госаппарата от “прежних”

По мнению вице-спикера Национального Собрания Армении Алена Симоняна, процесс очищения государственного аппарата от людей, которые работали во время предыдущего правительства и злоупотребили предоставленным революцией шансом, постоянно продолжается. Как сообщает Арменпресс, Симонян сказал об этом в беседе с журналистами 21 апреля, коснувшись заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Процесс очистки идет постоянно. Возбужденные уголовные дела, находящиеся в розыске люди  - яркое тому подтверждение. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим больше таких примеров», - сказал Симонян.


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БелТА


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