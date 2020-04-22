Газета “Айастани Анрапетутюн”: Преодолевать трудности намного легче…

“Пандемия нового коронавируса повлияла и на геоэкономические связи, нарушены звенья перевозок, формировавшиеся в течение многих лет. После преодоления кризиса, как глобальные, так и национальные экономики будут сталкиваться с совершенно новыми реалиями. Как будет адаптироваться к колоссальным изменениям экономика Армении, отвечать на существующие вызовы и реализовывать возникающие возможности? Об этом “Айастани Анрапетутюн” беседовала с доктором экономических наук, профессором Гагиком Варданяном.

“Любой кризис - это не только угроза, но и возможность”, - отметил экономист. “Пандемия коронавируса привела к нарушению глобальных цепей перевозок. Тот факт, что усилились масштабные процессы перестановки этих цепочек, сам по себе создает новые возможности. Проблема здесь сводится к тому, насколько готовы и гибки наши компании. Но не инновационная экономика и уязвимая структура вряд ли предоставят эту возможность. Так что препятствием для развития страны является не только сложившаяся в настоящее время ситуация, но и медленный ход структурных изменений в экономике. Возможно, найдутся отдельные компании и воспользуются открывшимися на несколько месяцев возможностями, однако на данном этапе обеспечить критическую массу не получится. Тем не менее, не надо отчаиваться, всегда бывают возможности, перемены, к которым нужно быть готовыми. Кстати, преодолевать трудности легче, чем пользоваться возможностями. Для того, чтобы воспользоваться возможностями, только внешних условий недостаточно, требуется большее, организованность и солидарность общества”.

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