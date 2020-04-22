Газета “Айастани Анрапетутюн”: Правительство сельчанам должно  давать “заказы”

“По разным причинам у нас сегодня не обрабатывается не менее 50% земель сельскохозяйственного назначения. По мнению члена парламентской фракции “Процветающая Армения” Сергея Багратяна, в условиях чрезвычайной ситуации чрезвычайные меры необходимо предпринять и для развития отраслей экономики. Депутат считает, что осторожничать по вопросам структуры экономики на данный момент не нужно, необходимо идти на смелые и реалистичные шаги.

“Я предлагаю вкладывать ресурсы не после завершения карантина, а прямо сейчас. В условиях эпидемии в сфере сельского хозяйства можно делать достаточно работ, не связанных с рисками, сохраняя требования соблюдения безопасности здоровья, социальное расстояние, перчатки, маски”, - отмечает С. Багратян. На днях в постоянной комиссии НС по вопросам территориального управления и местного самоуправления с участием представителей правительства и банковской системы обсуждались актуальные вопросы этой сферы. В частности, была обсуждена инициатива предоставления сельчанам областными администрациями свободных земель, при условии, что правительство будет обеспечивать оросительную воду, удобрения, семена и организует проблему разработки посевных площадей. Иными словами, правительство поручит крестьянам обрабатывать земли при условии закупки и заготовки производимой продукции”.

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