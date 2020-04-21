Рубинян назвал более чем четким заявление Мнацаканяна о процессе нагорно- карабахского урегулирования
21:45, 21 Апрель, 2020
Председатель Комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Рубен Рубинян назвал заявление министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта более чем ясным и всеобъемлющим. Как сообщает Арменпресс, Рубинян написал об этом на своей странице в Facebook.
«Сегодняшнее заявление министра иностранных дел Мнацаканяна о процессе урегулирования карабахского конфликта было всеобъемлющим и более чем ясным», - написал Рубинян.
Депутат выделил несколько примечательных моментов из заявления министра:
- На данный момент на столе переговоров нет документов.
- В последние два года наши принципиальные позиции были открыто и искренне выражены как внутренней, так и внешней аудитории.
- В контексте мирного урегулирования конфликта безопасность и статус Арцаха являются для нас приоритетом.
- Судьба Арцаха не может быть решена без участия Арцаха.
- Конфликт может быть разрешен только мирным путем.
- Армянская сторона никогда не пойдет на односторонние уступки.
- То, что азербайджанская сторона считает территорией, мы считаем безопасностью.
- Безопасность Арцаха не подлежит уступкам.
С заявлением главы МИД Армении можно ознакомиться здесь.
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