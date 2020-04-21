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Рубинян назвал более чем четким заявление Мнацаканяна о процессе нагорно- карабахского урегулирования

Рубинян назвал более чем четким заявление Мнацаканяна о процессе нагорно- карабахского урегулирования

Председатель Комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Рубен Рубинян назвал заявление министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта более чем ясным и всеобъемлющим. Как сообщает Арменпресс, Рубинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее заявление министра иностранных дел Мнацаканяна о процессе урегулирования карабахского конфликта было всеобъемлющим и более чем ясным», - написал Рубинян.

Депутат выделил несколько примечательных моментов из заявления министра:

  • На данный момент на столе переговоров нет документов.
  • В последние два года наши принципиальные позиции были открыто и искренне выражены как внутренней, так и внешней аудитории.
  • В контексте мирного урегулирования конфликта безопасность и статус Арцаха являются для нас приоритетом.
  • Судьба Арцаха не может быть решена без участия Арцаха.
  • Конфликт может быть разрешен только мирным путем.
  • Армянская сторона никогда не пойдет на односторонние уступки.
  • То, что азербайджанская сторона считает территорией, мы считаем безопасностью.
  • Безопасность Арцаха не подлежит уступкам.

С заявлением главы МИД Армении можно ознакомиться здесь.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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