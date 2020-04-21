Рубинян назвал более чем четким заявление Мнацаканяна о процессе нагорно- карабахского урегулирования

Председатель Комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Рубен Рубинян назвал заявление министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта более чем ясным и всеобъемлющим. Как сообщает Арменпресс, Рубинян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее заявление министра иностранных дел Мнацаканяна о процессе урегулирования карабахского конфликта было всеобъемлющим и более чем ясным», - написал Рубинян.

Депутат выделил несколько примечательных моментов из заявления министра:

На данный момент на столе переговоров нет документов.

В последние два года наши принципиальные позиции были открыто и искренне выражены как внутренней, так и внешней аудитории.

В контексте мирного урегулирования конфликта безопасность и статус Арцаха являются для нас приоритетом.

Судьба Арцаха не может быть решена без участия Арцаха.

Конфликт может быть разрешен только мирным путем.

Армянская сторона никогда не пойдет на односторонние уступки.

То, что азербайджанская сторона считает территорией, мы считаем безопасностью.

Безопасность Арцаха не подлежит уступкам.

С заявлением главы МИД Армении можно ознакомиться здесь.