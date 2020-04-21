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На конец 2019 г. 135 млн человек страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности

На конец 2019 г. 135 млн человек страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности

Международный альянс ООН, правительственных и межправительственных агентств, работающих над устранением коренных причин крайнего голода, опубликовал очередной выпуск своего ежегодного Глобального доклада о продовольственных кризисах.  

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в докладе отмечается, что на конец 2019 года 135 млн человек в 55 странах и территориях страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности (IPC/CH, стадия 3 и выше). Кроме того, в 2019 году в 55 странах, затронутых продовольственным кризисом и освещаемых в докладе, 75 млн детей имели задержку роста и 17 млн - страдали от истощения.

Это самый высокий уровень острой формы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценности питания, зарегистрированный сетью со времени издания в 2017 году своего первого доклада.

Кроме того, в 2019 году 183 млн человек были отнесены к категории «условия стресса» (IPC/CH, стадия 2) - на грани острого голода и под угрозой сползания в категорию критических или хуже условий (IPC/CH, стадия 3 и выше) при наличии потрясений или фактора стресса, как, например, пандемия COVID-19.

Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке; 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии; 18,5 млн жители Латинской Америки и Карибского бассейна.  

Основными движущими факторами анализируемых в докладе трендов были: конфликт (основной фактор, приведший 77 млн человек к острой форме отсутствия продовольственной безопасности), экстремальные погодные явления (34 млн человек) и экономические неурядицы (24 млн).


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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