На конец 2019 г. 135 млн человек страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности

Международный альянс ООН, правительственных и межправительственных агентств, работающих над устранением коренных причин крайнего голода, опубликовал очередной выпуск своего ежегодного Глобального доклада о продовольственных кризисах.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в докладе отмечается, что на конец 2019 года 135 млн человек в 55 странах и территориях страдали от острой формы отсутствия продовольственной безопасности (IPC/CH, стадия 3 и выше). Кроме того, в 2019 году в 55 странах, затронутых продовольственным кризисом и освещаемых в докладе, 75 млн детей имели задержку роста и 17 млн - страдали от истощения.

Это самый высокий уровень острой формы отсутствия продовольственной безопасности и неполноценности питания, зарегистрированный сетью со времени издания в 2017 году своего первого доклада.

Кроме того, в 2019 году 183 млн человек были отнесены к категории «условия стресса» (IPC/CH, стадия 2) - на грани острого голода и под угрозой сползания в категорию критических или хуже условий (IPC/CH, стадия 3 и выше) при наличии потрясений или фактора стресса, как, например, пандемия COVID-19.

Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке; 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии; 18,5 млн жители Латинской Америки и Карибского бассейна.

Основными движущими факторами анализируемых в докладе трендов были: конфликт (основной фактор, приведший 77 млн человек к острой форме отсутствия продовольственной безопасности), экстремальные погодные явления (34 млн человек) и экономические неурядицы (24 млн).