В Канаде число случаев коронавируса превысило 37 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 37,3 тысячи, за сутки выявлен 1991 зараженный. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным властей, в Канаде выявлено 37 374 случая заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 1728. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 19 319 и 11 735 соответственно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 160 тысяч человек скончались.