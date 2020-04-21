Партия «Гражданский договор» созвала заседание правления. Как сообщает Арменпресс, заседание проходит в закрытом формате, в нем также принимает участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Только члены правления осведомлены о созыве и повестке дня заседания.