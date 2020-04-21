Увеличится объем предоставляемых в сельскохозяйственных целях кредитных ресурсов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжается обсуждение антикризисных мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале совещания были подведены итоги ежедневного мониторинга 13 утвержденных правительством мероприятий.

По части мероприятий экономической помощи было отмечено: в рамках первого мероприятия было одобрено 249 кредитных заявок на общую сумму 13 млрд 159 млн драмов; в рамках второго мероприятия - 2943 заявок, из которых 2632 - микрокредиты на поддержку сельского хозяйства, 311 - кредиты на другие сельскохозяйственные цели. В целом в рамках второго мероприятия уже выделено 4 млрд 343 млн драмов. В рамках третьего мероприятия утверждены 343 заявки на общую сумму 3 млрд 926 млн драмов. В рамках 5-го мероприятия 9901 бенефициару выплачено 1 млрд 597 млн драмов, а в рамках 10-го мероприятия выплачено 83,4 млн драмов 1485 фактическим бенефициарам.

По части мероприятий социальной помощи было доложено: полностью завершены 4-е, 6-е и 7-е мероприятия, всем идентифицированным бенефициарам была оказана финансовая поддержка. В рамках 8-го мероприятия финансовая помощь была оказана 80 тыс 505 бенефициарам, объем помощи составил 5 млрд 571 млн драмов, еще 4227 заявок находятся в стадии обработки. В рамках 9-го мероприятия была выплачена помощь 51 тыс 791 бенефициару, общий объем - 1 млрд 398 млн драмов, еще 130 тыс заявок находятся в стадии обработки. 11-е и 12-е мероприятия завершены, запланированные платежи произведены в полном объеме. 13-е мероприятие находится в стадии реализации.

После подведения итогов был затронут ряд вопросов, связанных с реализацией текущих программ. Премьер-министр подчеркнул важность эффективной реализации мер и дал соответствующие поручения ответственным лицам.

Затем были обсуждены дальнейшие шаги по нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса. В частности, был затронут вопрос увеличения кредитного портфеля, предоставляемого в сельскохозяйственных целях. В этом контексте были обсуждены итоги прошедшего вчера совещания в правительстве под председательством премьер-министра Пашиняна, инструментарий поддержки и представленные предложения. В ходе обмена мнениями был сформирован общий подход: на данном этапе увеличить объем предоставляемых сектору кредитных ресурсов и после удовлетворения текущего спроса обсудить дальнейший ход программы.

Никол Пашинян еще раз подчеркнул, что правительство придает важность стимуляции сельскохозяйственного сектора в качестве важного направления антикризисной поддержки и, учитывая эффективность этого инструмента, расширит объем кредитного портфеля, предоставляемого в рамках второго мероприятия. Премьер-министр поручил в короткие сроки представить соответствующий проект на утверждение.

На встрече также были представлены предложения по экологическим проектам, которые в то же время будут иметь социальный эффект. Были обсуждены вопросы, связанные с механизмами и инструментами их реализации. Премьер-министр предложил продолжить обсуждения по конкретизации предложений и разработке программ.