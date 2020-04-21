Время в Ереване: 11:07:36,   22 Апрель

КГД опубликовал список крупнейших налогоплательщиков Армении

КГД опубликовал список крупнейших налогоплательщиков Армении

Комитет государственных доходов Армении опубликовал список 1000 крупнейших налогоплательщиков. Как сообщает Арменпресс, сумма, уплаченная 1000 крупными налогоплательщиками в первом квартале 2020 года, составила более 245 млрд 633 млн драмов.

Сумма платежей, произведенных в налоговый орган, составила более 202 млрд 793 млн драмов, а сумма платежей, внесенных в таможенный орган, составила более 42 млрд 839 млн драмов.

«Газпром Армения» возглавляет список 1000 крупнейших налогоплательщиков с выплатами более 17,7 млрд драмов. На втором месте «Гранд Тобако» с выплатами более 15 млрд драмов. На третьем месте - «Интернейшнл Масис Табак» (более 5 млрд драмов). На четвертом месте - «CPS Oil» (более 4 млрд драмов). «МТС Армения» замыкает пятерку лидеров (более 3,8 млрд драмов).

В десятку крупнейших  налогоплательщиков входят также Зангезурский медно-молибденовый комбинат, компании «Philip Morris Armenia», «Электрические сети Армении», «Флеш» и «Аквилон трейд».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации