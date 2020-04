Глава МИД Индии сообщил об отправке медпомощи в Армению

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Как сообщает Арменпресс, Джайшанкар написал об этом в своем микроблоге в Твиттере, отметив, что ожидает, что медицинская помощь, отправленная из Индии, скоро будет доставлена в Армению.

«Провел теплый разговор с министром иностранных дел братской Армении Зограбом Мнацаканяном.Обсудили укрепление нашей дружбы и сотрудничества, даже в той ситуации, когда мы решаем проблему коронавируса. Высоко ценим заботу Армении об индийских студентах. Ожидаем, что отправленная нами медицинская помощь скоро будет в Армении», - написал глава МИД Индии.

Warm conversation with the fraternal FM of Armenia @ZMnatsakanyan. Discussed strengthening our friendship and cooperation, even as we address the #CoronaVirus challenge. Appreciate Armenia’s care of Indian students there. Expect our medical supply to reach there shortly.