ВС Арцаха сбили азербайджанский беспилотник 

Подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Республики Арцах, расположенные в южном направлении, 21 апреля заметили вход азербайджанского беспилотника «ORBITER» в воздушное пространство Арцаха, были приведены к соответствующему уровню боевой готовности и в результате грамотных действий в 13:07 сбили беспилотник. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Арцах.

«В последнее время участились случаи полетов воздушных сил противника в районах, прилегающих к линии соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Карабаха, которые носят как учебно-тренировочный, так и разведывательный характер. Следует отметить, что кроме различных типов истребителей и вертолетов в этих операциях участвуют беспилотные летательные аппараты, которые, в отличие от первых, часто пытаются проникнуть в воздушное пространство Республики Арцах в целях разведки.

Одна подобная попытка была сделана сегодня, 21 апреля. Подразделения противовоздушной обороны, расположенные в южном направлении Армии обороны, заметили вход азербайджанского беспилотного летательного аппарата типа «ORBITER» в воздушное пространство Арцаха, были приведены к соответствующему уровню боевой готовности и в результате грамотных действий в 13:07 сбили его на границе.

Министерство обороны Республики Арцах вновь призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от провокационных шагов и заверяет, что любые наступательные действия получат достойный ответ.

Фотографии обломков беспилотника будут опубликованы позже», - говорится в сообщении МО Арцаха.