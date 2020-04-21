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Ваге Джилавян назначен первым заместителем министра окружающей среды Армении

Ваге Джилавян назначен первым заместителем министра окружающей среды Армении
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 21 апреля Ваге Джилавян назначен первым заместителем министра окружающей среды Армении. Об этом сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей министерства окружающей среды Армении.
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БелТА


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