В Армении от коронавируса вылечилась 93-летняя женщина

Около 50 инфицированных коронавирусом человек в возрасте старше 70 лет в Армении преодолели болезнь и были выписаны из больницы. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в министерстве здравоохранения Армении, подчеркнув, что чуть более половины выздоровевших пациентов являются женщины. Во время лечения состояние здоровья части пациентов было средней тяжести, других - средней тяжести, было также немало пациентов, которые перенесли заражение в легкой форме.

Среди выздоровевших самым пожилым пациентом была женщина 1927 года рождения (93 года). Состояние ее здоровья изначально было средней тяжести, после чего была зарегистрирована положительная динамика. Женщина выписана из больницы после полного выздоровления. Вылечилась также еще одна женщина 1930 года рождения (90 лет). Она была выписана из больницы в начале апреля. Был такой же случай с 88-летней женщиной. Она была выписана из больницы в середине апреля. Состояние здоровья всех этих пациентов было средней тяжести.

Состояние здоровья 86-летнего мужчины, родившегося в 1934 году, было средней тяжести. Он также преодолел болезнь и был выписан из больницы.

По состоянию на 11:00 утра 21 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1401, зарегистрировано 24 смерти. Всего было проведено 13 929 тестов. Выздоровело 609 пациентов. На данный момент лечение получают 768 пациентов, шестеро из которых старше 70 лет.