В ближайшие дни около 700 граждан Армении вернутся на родину

Около 700 граждан Армении вернутся на родину тремя рейсами, которые будут организованы в ближайшие дни. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 21 апреля заявил министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.

«В ближайшие дни будут организованы три рейса, в результате чего в Армению вернется около 700 наших граждан», - сказал Мнацаканян.

Министр перечислил количество граждан, вернувшихся в Армению из разных городов.

«15 марта 67 человек вернулись из Рима, 26 марта из Анголы - 24 человека, 28 марта -

4 человека из Польши, 31 марта - 68 человек из Индии, 6 апреля - 234 человека из Москвы, 7 апреля - 226 человек из Москвы, 10 апреля - 10 человек из Тель-Авива, 10 апреля - 35 человек из Вашингтона, 11 апреля - 73 человека из Турции, 12 апреля - 230 человек из Москвы, 13 апреля - 8 человек из Судана, 19 апреля - 100 человек из Краснодара, 20 апреля - 100 человек из Ростова-на-Дону», - сказал министр.

Около 22 тысяч граждан вернулись в Армению с 14 марта.