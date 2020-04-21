Азиатские индексы - 21-04-20

ТОКИО, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.97% и составил 19280.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.15% и составил 1415.89 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.90% и составил 2827.01 пункта, а HANG SENG снизился на 2.20% и составил 23793.55 пункта.