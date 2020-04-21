COVID-19. Число инфицированных в мире превысило 2,5 млн человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 2 млн 503 тыс 332. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 171 тыс. Число выздоровевших - 659 тыс 300 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 792 тыс 938 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 42 тыс 518 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 204 тыс 178. Число смертности в Испании составляет 21 тыс 282 человек.

В Италии число инфицированных - 181 тыс 228 человек, число летальных исходов - 24 тыс 114. Во Франции - 155 тыс 383 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 20 тыс 265. В Германии – 147 тыс 103 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 4 тыс 862.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 124 тыс 743 инфицированных, число летальных исходов - 16 тыс 509. Турция и Иран также обошли Китай по количеству зараженных. В Турции количество зараженных достигло 90 тыс 980, число летальных исходов - 2 140. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 84 тыс 802 человек. Общее число летальных исходов составляет 5 297 человек.

В Китае - 82 тыс 758. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 4 тыс 632 человека. За Китаем следует Россия, где общее количество зараженных достигло 52 тыс 763. За день выявлено более 5 тыс новых случаев заражения. Число летальных исходов - 456.

Число подтвержденных случаев в Бельгии - 40 тыс 956, в Бразилии - 40 тыс 814, в Канаде - 36 тыс 831, в Нидерландах - 34 тыс 134.

В Грузии зарегистрировано 408 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов - 4.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 7 тыс 755 человек, здесь зарегистрировано 46 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 6 тыс 533 человек, смертность - 9 случаев. В Египте число инфицированных достигло 3 333, скончались 250 человек. Число инфицированных в Ираке - 1 574, смертность - 82. В Кувейте зарегистрировано 11 летальных случаев, 2 080 случаев заражения. В Сирии 39 случая заражения и 3 летальных исхода.

В Болгарии ослабили ограничения на въезд и выезд из Софии

Власти Болгарии со вторника разрешили гражданам въезжать и выезжать из столицы страны Софии на личном транспорте с целью работы в любое время при условии заполнения специальной декларации, сообщается в постановлении, опубликованном на странице болгарского минздрава в Facebook.

"Начиная с сегодняшнего дня, 21 апреля, граждане, которые едут или возвращаются с работы на личном автомобиле, смогут въезжать и выезжать из Софии в любое время, (заполнив декларацию - ред.). В декларации нужно будет указать как рабочее место, так и телефон работодателя", - говорится в постановлении.

Въезд и выезд из Софии был закрыт с 17 апреля. Указ, одобренный премьер-министром страны Бойко Борисовым, был объявлен по инициативе главы национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислава Мутафчийского и главы минздрава Кирила Ананиева. На экстренном брифинге Мутафчийский объяснил это решение массовым выездом людей из Софии, где выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, запрет не коснулся товарных перевозок, автомобилей экстренных служб, доставки в город работающих там людей и проезд людей на работу на личном транспорте.

При этом в постановлении были указанны промежутки времени, когда люди по причине работы могли въезжать и выезжать из Софии. На это отводилось 2 часа утром (с 6.00 до 8.00) и два часа вечером (с 18.00 до 20.00).

Трамп намерен подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп объявил 21 апреля, что в связи с пандемией нового коронавируса он намерен временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" - написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter.

Других подробностей американский президент не привел.

В ВОЗ прокомментировали возможность снятия ограничений из-за COVID-19

Любое снятие ограничений, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса, должно быть постепенным, в случае, если они будут сняты слишком рано, может произойти новая вспышка, передает агентство Рейтер со ссылкой на регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

По мнению Касаи, который во вторник выступал на онлайн-пресс-конференции, правительства, рассматривающие снятие ограничений, должны приступать к этому очень осторожно, поэтапно, и продолжать мониторить эпидемиологическую ситуацию. Он отметил, что пока коронавирус распространяется, ни одна из стран не застрахована от вспышки.

Касаи заявил, что принимаемые меры по борьбе с пандемией доказали свою эффективность. Он отметил, что люди должны быть готовы к новому образу жизни, чтобы позволить сообществу функционировать в новом режиме, пока коронавирус находится под контролем.

"По крайней мере, до появления вакцины или очень эффективного способа лечения этот процесс должен стать новой нормой для нас", - заявил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Минфин США предоставил 2,9 млрд долл. финансовой помощи авиалиниям

В понедельник Министерство финансов США заявило, что выделило 2,9 млрд долл. помощи для начисления заработной платы для 54 небольших пассажирских перевозчиков и двух крупных пассажирских авиалиний, пока он обговаривает детали соглашения с шестью другими крупными авиакомпаниями, сообщает «Голос Америки».

Минфин выделяет крупным авиакомпаниям 50% запланированных средств. Остальная сумма будет предоставлена в виде нескольких платежей. Всего Минфин предоставит пассажирским авиакомпаниям 25 миллиардов долларов, которые предназначены для начисления заработной платы сотрудникам компаний. Авиаперевозчики должны будут вернуть 30% средств, предоставленные в виде кредитов под низкие проценты.

Минфин заявил, что утвердил соглашения о выделении грантов с «Элледжиант Эйр», «Американ Эйрлайнс», «Дельта Эйрлайнс», «Саусвест Эйрлайнс», «Спирит» и «Юнайтед».

Пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб авиакомпаниям, в результате чего внутренние перевозки сократилась на 95%.

"Это сумасшествие". Жители Дании устремились в парикмахерские после карантина из-за коронавируса

После того, как Дания частично отменила ограничения, введенные месяц назад из-за пандемии коронавируса, в стране впервые открылись парикмахерские, сообщает Би-Би-Си. Но попасть в них не так просто, потому что желающих постричься слишком много.

"Это просто сумасшествие. У нас все зарезервировано на ближайшие две недели", - говорит Фил Оландер, хозяин одной из парикмахерских в центре Копенгагена.

Он рассказывает, что после того, как в пятницу власти объявили о смягчении карантина, его онлайн-система резервирования не выдержала нагрузки из-за слишком большого числа клиентов.

Владелец еще одной копенгагенской парикмахерской рассказал мне, что работа всех его сотрудников полностью расписана на ближайшие три недели - и им придется работать сверхурочно, чтобы обслужить всех, кто успел заказать стрижку.

Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Впрочем, всем этим компаниям придется следовать новым, более жестким санитарным правилам.

"После каждого клиента мы должны проводить полную уборку, - говорит Оландер. - То есть нужно дезинфицировать все кресла, все инструменты - вообще все - от дверной ручки до считывателя кредитных карточек. Это очень много дополнительной работы".

Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, стал еще одной жертвой пандемии. Об отмене народного праздника во вторник, 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter). "Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города", - отметил Райтер. Как указывает агентство Reuters, фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

Маркус Зёдер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей.

Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19-м веке праздник отменялся всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.